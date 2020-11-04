شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الرجاء المغربى بدورى الأبطال الأفريقى قبل مواجهة الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الرجاء المغربي مواجهة صعبة أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بعدما تأجلت عن موعدها الأصلي لمدة 11 يوما وبعد أكثر من قرار اتخذه كاف لتحديد موعد مناسب. وخسر الرجاء مباراة الذهاب على ملعبه في الدار البيضاء يوم 18 أكتوبر الماضي بهدف نظيف، ليعود الزمالك إلى مصر بنتيجة إيجابية بفضل المغربي أشرف بنشرقي صاحب الهدف. وشهدت رحلة الرجاء المغربى لنصف نهائي دوري الابطال محطات مثيرة نرصدها في السطور التالية.. *الدور التمهيدي *الدور التمهيدي بريكاما يونانيد الجامبى 3-3 الرجاء المغربى الرجاء 4-0 بريكاما تأهل الرجاء بنتيجة 7-3 في المجموع *الدور الأول النصر الليبى 1-3 الرجاء المغربى الرجاء 1-1 النصر تأهل الرجاء بنتيجة 4-2 في المجموع *مرحلة المجموعات *مرحلة المجموعات الرجاء 0-2 الترجى التونسى فيتا الكونغولى 0-1 الرجاء الرجاء 2-0 شبيبة القبائل الجزائرى شبيبة القبائل 0-0 الرجاء الترجى التونسى 2-2 الرجاء الرجاء 1-0 فيتا الكونغولى

*ربع النهائي احتل الرجاء المركز الثاني في المجموعة D بعدما فاز 3، تعادل 2، خسر 1، سجل 6، استقبل 4*ربع النهائي الرجاء 2-0 مازيمبى الكونغولى الرجاء 1-0 مازيمبى تأهل الرجاء بنتيجة 2-1 في المجموع لعب الرجاء المغربى قبل مواجهة الزمالك 12 مباراة، فاز 6، تعادل 4، خسر 2، سجل 19 هدفاً واستقبل 10. *نصف النهائي الرجاء 0-1 الزمالك

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