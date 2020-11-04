شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يدعم لاعبى الزمالك قبل مواجهة الرجاء: نثق فيكم وأملنا كبير فى قدراتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الثعلب الصغير حازم إمام، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على دعم فريق الكرة بنادى الزمالك، قبل لقاءه الهام والمرتقب، أمام الرجاء البيضاوى المغربى، فى إياب دور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر لعبها مساء اليوم، على أرضية إستاد القاهرة الدولى، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "كل التوفيق والدعاء والدعم للفرقة، نثق فيكم وأملنا كبير فى قدراتكم وروحكم وامكانيتكم، إن شاء الله الزمالك فى النهائى".





ومع دقات التاسعة مساءً، يستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربى على استاد القاهرة فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، فى مباراة شهدت جدلاً كبيرًا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبى الرجاء البيضاوى المغربى بفيروس كورونا "كوفيد - 19" عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

جايمى باتشيكو المدير الفنى للقلعة البيضاء، يدخل فى تحدٍ صعب بعد فترة قصيرة من توليه مسئولية القلعة البيضاء، من أجل تحقيق الحلم الذى طال انتظاره، وهو حصد لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا، الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ عام 2002، التى توج بها على حساب الرجاء أيضا، بهدف تامر عبد الحميد.

باتشيكو خاض مع الزمالك 6 مباريات منذ تولى مهمة القلعة البيضاء فى سبتمبر الماضى، خلفًا لباتريس كارتيرون الذى رحل عن الفريق فجأة لتولى إدارة التعاون السعودى، قبل أن يتولى طارق يحيى المسئولية الفنية للقلعة البيضاء بشكل مؤقت.

ونجح الزمالك تحت قيادة باتشيكو فى حصد 5 انتصارات وتعادل فى مباراة واحدة، وكان الفوز الأكبر الذى حققه الزمالك تحت قيادة البرتغالى، فى المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلى فى ختام مسابقة الدورى العام حيث فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادة البرتغالى 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.