الامارات | إهداء خاص من ليفاندوفسكي إلى "أسطورة بايرن ميونيخ الحقيقية"

شكرا لقرائتكم خبر عن إهداء خاص من ليفاندوفسكي إلى "أسطورة بايرن ميونيخ الحقيقية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدفين اللذين سجلهما لفريقه بايرن ميونيخ الالماني في مرمى سالزبورغ النمسوي الى اسطورة النادي البافاري وهدافه التاريخي غيرد مولر الذي يعاني من الخرف وصادف عيد ميلاده ال75 أمس الثلاثاء.

وقال ليفاندوفسكي على حسابه على "إنستغرام" بعد فوز فريقه العريض على سالزبورغ 6-2 في دوري ابطال اوروبا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء "اود ان اهدي اهدافي الى الاسطورة الحقيقية غيرد مولر، اليوم (امس) يصادف عيد ميلاده ال75".

واضاف متوجها الى افضل هداف في تاريخ بايرن ميونيخ "ان حجم ما حققته يدفعني الى بذل الجهود كل يوم لكي اقترب اكثر من عظمتك. إبقى قويا، ايها الملك غيرد".

وسجل ليفاندوفسكي هداف المسابقة القارية الموسم الماضي برصيد 15 هدفا ساهمت بشكل كبير بتتويج فريقه بطلا لاوروبا، الهدف الاول في مرمى سالزبورغ من ركلة جزاء في الشوط الاول ثم اضاف الثاني بكرة رأسية في الثاني.

ويعاني مولر الذي فاز بكأس العالم عام 1974 وألقاب محلية وأوروبية لا تحصى مع بايرن ميونيخ، بينها ثلاثة متتالية في كأس الأندية الأوروبية البطلة بين 1974 و1976، من الخرف ويعيش في دار رعاية متخصصة.

ويملك مولر الذي توج مع بايرن بلقب الدوري الألماني أربع مرات وأحرز مع بلاده كأس أوروبا 1972 إضافة الى مونديال 1974، حتى الآن الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري الألماني خلال موسم واحد (40 موسم 1971-1972)، كما انه الهداف المطلق لناديه برصيد 365 هدفا في 427 مباراة في بوندسليغا.

ورأى "القيصر" فرانتس بكنباور أنه بفضل أهداف زميله السابق مولر "ارتقى بايرن ميونيخ الى المستوى الدولي الموجود فيه اليوم"، مضيفا "في نظري، هو أهم لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ. أنا متأكد من أن الناس سيستمرون في الحديث عن غيرد مولر بعد 100 عام من الآن".

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