الامارات | إصابة قوية تبعد هداف ساوثمبتون عن الملاعب 6 أسابيع

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب هداف ساوثمبتون داني اينغز عن الملاعب لفترة اقصاها ستة اسابيع بعد اصابة قوية في ركبته كما كشف مدربه النمساوي رالف هازنهوتل اليوم الاربعاء.

وتعرض اينغز للإصابة خلال فوز فريقه المثير على استون فيلا في عقر دار الاخير 4-3 لدى كرة مشتركة مع المصري تريزيغه قبل نهايتها بخمس دقائق.

وقال مدرب ساوثمبتون: "في الوقت الحالي يبدو انه سيغيب لفترة تتراوح بين 4 و6 اسابيع. سيخضع لعملية جراحية طفيفة صباح الخميس. كان يمكن للامور ان تكون اسوأ، لكن في النهاية سيغيب عن صفوف الفريق وهذا ليس بالامر الجيد بالنسبة إلينا".

وتابع "إنها خسارة كبيرة للفريق لكننا لا نعتمد على لاعب واحد فقط".

ويحتل الفريق الجنوبي الساحلي المركز الخامس حاليا وسيلتقي مع نيوكاسل، ولفرهامبتون، مانشستر يونايتد، برايتون، شيفيلد يونايتد وارسنال في الاسابيع الستة المقبلة.

وسبق لإينغز مهاجم ليفربول وبيرنلي سابقا،ان تعرض لاصابتين خطيرتين في ركبته خلال مسيرته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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