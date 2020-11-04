شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. سيراميكا يكشف عن ملعبه بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار نادي سيراميكا كليوباترا، استاد السويس الجديد ليكون الملعب الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الدوري الممتاز الموسم المقبل، لا سيما وأن الفريق كان يخوض مباريات دوري الدرجة الثانية على نفس الملعب.
وذكر الموقع الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت أن مجلس إدارة النادي استقر مع الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان، على أن يكون استاد السويس الجديد هو ملعب الفريق في أول مشاركة رسمية بالدوري الممتاز.
وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد صعد رسميًا إلى الدوري الممتاز، لأول مرة في تاريخه بعد أن خطف تذكرة التأهل لدوري الأضواء والشهرة، عن مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية، بعدما تصدر جدول الترتيب من الأسبوع الأول إلى الأخير.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
107,925
-
تعافي
99,652
-
وفيات
6,291
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. سيراميكا يكشف عن ملعبه بالدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.