شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتحصنون بالقرآن من «السحر المغربي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على القيام بمقرأة قرآن خلال تواجدهم في فندق الإقامة قبل التوجة إلى استاد القاهرة لتحصين أنفسهم من «السحر المغربي»، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة الرجاء المغربي، الليلة.

و تسود حالة من التركيز والتفاؤل داخل معسكر الأبيض قبل ساعات من مواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر اليوم في التاسعة مساء باستاد القاهرة.