شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يزور معسكر الزمالك سرًا لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في سرية تامة، حرص إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك القائم بأعمال أمين الصندوق، على زيارة معسكر الفريق قبل مباراتهم، اليوم الأربعاء، أمام الرجاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل تحفيز اللاعبين وشحن معنوياتهم للفوز وتخطي عقبة بطل المغرب.

وعقد «تيجانا» الكرة المصرية على عقد جلسة مع اللاعبين أمس بعد انتهاء المحاضرة الفنية ونقل للاعبين خبرته في كيفية التعامل مع مثل هذه المباراة الهامة والفاصلة.

وراهن عضو الزمالك على خبرة وإمكانيات لاعبي الأبيض في حسم المباراة وإسعاد جمهورهم.