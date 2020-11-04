شكرا لقرائتكم خبر عن «بحريه»: انتظروني في بطولة العالم لكمال الأجسام وسأهدي الذهبية للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل بطل منتخب مصر لكمال الأجسام سعيد بحرية، الذي سيشارك في بطولة العالم لكمال الأجسام المقامه بمدينة سانتا سوزانا الإسبانية، المقرر انطلاقها غدًا الخميس، تدريباته في الصالة الرياضية عقب وصولة إلى مقر إقامة المنتخب القومى المصري المشارك في بطولة العالم في كمال الأجسام استعدادًا لتحقيق حلم حياته بالحصول على الميدالية الذهبية.

الجدير بالذكر أن البطل سعيد بحرية هو أحد أبطال القوات المسلحة المصرية وحصل على العديد من البطولات الدولية والقارية ومرشح بقوة للحصول على ميداليه لمنتخب مصر في بطولة العالم إسبانيا ٢٠٢٠.

ومن جانبه أعرب «بحرية» عن سعادته بالمشاركة في أكبر بطولة عالمية في كمال الأجسام موضحًا: «بداخلي طموح كبير في نيل الشرف بالحصول على الميدالية الذهبية ورفع علم مصر عاليًا في البطولة العالمية وسوف أهديها إلى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي»