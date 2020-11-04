شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» عن إصابات «كورونا» بطاقم الـ VAR: «لا علاقة لهم بالتواجد في لقاء الزمالك والرجاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أن جميع أفراد الطاقم التحكيمي المسؤول عن تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والرجاء اليوم بخير وصحة جيدة ولا توجد أي اصابات بينهم بفيروس كورونا.

ونفي «كاف» ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود أزمة بسبب إصابة حكام الـ VAR بفيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة ولا أساس له على أرض الواقع بدليل أن الجميع سيشاهد طاقم تقنية الفيديو في مكانهم داخل استاد القاهرة اليوم وسيديرون المباراة بشكل طبيعي.

وأوضح «كاف»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، عبر اللجنة المنظمة للمباراة، اليوم في استاد القاهرة، أن الطاقم الفني البرتغالي المسؤول عن تقنية الفارة يضم 10 أفراد من بينهم اثنان ثبتت إيجابية عينتهم لفيروس كورونا، فتم استبعادهم من التواجد في أماكنهم التابعة للشركة لحين تماثلهم للشفاء، وأشارت اللجنة أن الفنيين لا علاقة لهم بالتواجد في المباراة نهائيًا، ومع ذلك لدينا 8 فنيين آخرين ثبتت سلبية عيناتهم لكورونا ومع ذلك لن يتواجدوا أيضًا في الاستاد لعدم الحاجة لهم.

وأكد الاتحاد الافريقي أنه لن يسمح لأي فرد بالتواجد في الاستاد إلا بعد ثبوت سلبية عينته لكورونا.