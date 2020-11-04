شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يكشف مصير مواجهة الزمالك والرجاء بعد اكتشاف حالات كورونا بين حكام الـ VAR والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أن الفحص الذي أجراه اللجنة الطبية بالكاف، لحكام الساحة والفار قبل المباراة، أثبت سلامة حكام الساحة ووجود حالتين إيجابيتين بين حكام تقنية الفيديو.
وأضاف أن لا أزمة في إقامة المباراة في موعدها المحدد لكون هناك معسكر حكام بمصر، يضم حكام النخبة من الاتحاد الأفريقي، لذلك تم صباح اليوم تحليل لأربعة منهم، وسيتم اختيار بديلين للمصابين عقب ظهور نتيجة التحليل قبل المباراة مباشرة.
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الوضع في مصر
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اصابات
107,925
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تعافي
99,652
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وفيات
6,291
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