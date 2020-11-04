شكرا لقرائتكم خبر عن آنسات الزمالك يتصدرن بطولة الجيزة للسلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق آنسات الزمالك، الفوز على فريق قارون، 33/6 في المباراة التي جرت أمس، على ملاعب وادي دجلة.
بهذه النتيجة، تصدر فريق آنسات الزمالك، دوري المنطقة الذي جري فعالياته خلال شهر نوفمبر الجاري.
ويقود فريق آنسات الزمالك، الكابتن أحمد مجدي، المدير الفني للفريق.
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