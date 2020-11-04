شكرا لقرائتكم وادي دجلة يعلن تجديد عقد حسام عرفات لمدة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى وادى دجلة، تجديد عقد حسام عرفات لاعب الفريق الكروى الأول لمدة موسمين مقبلين، حتى 2022، خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك فى إطار خطة مسئولو النادى الدجلاوى فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق، مع العمل على إجراء بعض التدعيمات، وكان دجلة أعلن التجديد لمحمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق لمدة موسمين، كما تعاقد مع التونسى إيهاب المباركى فى صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الترجى التونسى.

وعاد الأحد الماضى فريق دجلة، لخوض التدريبات الجماعية تحت قيادة اليونانى بابافاسيليو، فى إطار خطة الإعداد للموسم الكروى الجديد، حيث فضل الخواجة اليونانى بدأ فترة الإعداد مبكرًا لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى، والعمل على تفادى الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى الموسم المنصرم وأدت لصراعه مع الهبوط قبل أن يضمن البقاء فى الدورى الممتاز بنهاية الموسم.

ويدرس بابافاسيليو مع جهازه المعاون إقامة معسكر إعداد مغلق فى الفترة المقبلة، من أجل زيادة التركيز لدى اللاعبين، والتمكن من إعدادهم بالشكل المطلوب، حتى يبدأ غزلان دجلة الموسم بكل قوة.

وكان فريق المصرى البورسعيدى فاز على وادى دجلة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضية، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة دخلها المصرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من الجونة بهدفين دون رد في نفس الجولة.