شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يعلن جاهزية رامي ربيعة لنهائي دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الطبي للأهلي جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد القاهرة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب بالمغرب كان قد إنتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وعانى رامى ربيعة من إصابة قوية في العضلة الخلفية حرمته من مبارايات الفريق الأخيرة محلياً وأفريقياً وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

وبات مدافع الأهلي جاهزاً للمشاركة في نهائي أفريقيا حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق وهو ما أثار إرتياح الجهاز الفني للفريق خاصة في ظل الإصابات المُتتالية التى يعاني منها مدافعو الفريق.

من ناحية آخرى ، حدد الجهاز الطبى بالأهلى بقيادة الدكتور خالد محمود أول يناير المقبل موعد بدء محمد محمود لاعب الفريق خوض تدريبات في الملعب بعد الإنتهاء من البرنامج العلاجي الذي يؤديه اللاعب حالياً للتعافى من جراحة غضروف الركبة التى أجراها منتصف أكتوبر الماضي ، وفتح الجهاز الطبي للأهلي خط إتصالات مع الدكتور أحمد عبد العزيز أخصائى جراحات العظام لتحديد برنامج علاج اللاعب الفترة المقبلة بعدما خضع لجراحة في غضروف الركبة الشهر الماضى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.

فيما قال محمد محمود أن الاهلى لم يصبح معقل للبطولات من فراغ مؤكداً أن مؤمن زكريا هو قدوته يستمد منه الامل والاصرار والابتسامة مهما كانت الظروف والتحديات ، وتابع محمد محمود: " كل اللى حصلى خير وتدابير من ربنا ، لازم نتحمل الاختبار ويبقى عندى ثقة فى ربنا واهلى وصحابى وكل من منحنى اصرار وعزيمة ، مؤمن زكريا قدوتى ، اللى حصلى مش حاجة زى اللى حصل لمؤمن وعالطول مبتسم وراضى وعمرى ماكلمته الا ولقيته راضى وقانع

ويضيف :" خلال 60 دقيقة خدت بطولتين دوري وأنا ملعبتش عمرها ماحصلت ، اللى يعدى من جنب سور الاهلى بياخد بطولة جملة سمعتها كتير ومصدقتهاش غير لما شوفت وجربت وحصل معايا ، ناس ملعبتش وخدت خمس ست بطولات ، اتربيت على حب الاهلى بس مقتنعتش بالكلام دا الا لما شوفت بعينى ، مبروك للأهلاوية وللجمهور العريق اللى سندنا فى كل حاجة ، احنا بنتسند عليكو عالطول".