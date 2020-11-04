شكرا لقرائتكم الزمالك والرجاء .. حازم إمام يطالب اللاعبين بعبور الموقعة على طريقة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن مباراة الرجاء المغربى الليلة مباراة "بايخة" لابد أن يتخطاها الزمالك لإنهاء الجدل الذى ثار حولها ،وقال الثعلب الصغير فى برنامجه الأذاعى وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" مباراة الرجاء المغربى بوخت أوى وطولنا الكلام عليها ونتمنى تكون النهاردة ليلة بيضاء ويصعد الزمالك لنهائى دوري الابطال الافريقى بأداء ونتيجة ممتعين مثلما فعل الاهلى أمام الوداد المغربى".

ويضيف حازم إمام :"محمود الونش جاهز لقيادة دفاع الزمالك الليلة ، وفى رأيى مباراة الرجاء مباراة روح لازم اللاعيبة تتمسك بالتأهل للنهائى مهما كانت صعوبة اللقاء ، لازم نلعب على الفوز ونسجل هدف يربك حسابات بطل المغرب".

ويحتضن ستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى اياب نصف نهائى دورى أبطال افريقيا ، وانتهت مباراة الذهاب التى جمعت الرجاء والزمالك يوم 18 أكتوبر الماضى بكازابلانكا بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى.

يدخل الزمالك مباراة الرجاء باحثًا عن تحقيق الفوز أو التعادل السلبي للحاق بالاهلى فى المباراة النهائية ببطولة دورى ابطال أفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والرجاء عن ارتداء الفريق زيه التقليدى وهو عبارة عن قميص أبيض وشورت أبيض وشراب أبيض، فيما يرتدى فريق الرجاء المغربى طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب، من ناحية أخرى يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى البرتغالى للزمالك، بين الثنائى كاسونجو ومحمد اوناجم لاعبا الفريق للتواجد فى التشكيل الأساسى، ويبحث باتشيكو عن بديل مناسب لتعويض غياب يوسف أوباما مهاجم الفريق الذى يغيب عن المباراة نظرا لإصابته فى الركبة، كما يدخل فى الصورة اسلام جابر لاعب الوسط والذى تألق بقوة الفترة الماضية واصبح احد الدعائم الأساسية فى الزمالك.

كما وجه البرتغالى جايمى باتشيكو تحذير للاعبى الدفاع والوسط فى فريق الزمالك ، حيث طالب باتشيكو لاعبى الدفاع بضرورة التركيز طوال المباراة وعدم منح المنافس فرصة الحصول على أخطاء فى المنطقة المحيطة بمنطقة جزاء الزمالك كما طلب باتشيكو من لاعبى الوسط مهمتين أساسيتين خلال المباراة أولهما الضغط على المنافس من منتصف ملعبه، وكذلك تقديم المساندة الدفاعية للاعبى الدفاع أكثر من الدور الهجومى للاعبى الوسط.