شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. أيمن يونس يحذر لاعبي الأبيض من الثقة الزائدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر أيمن يونس نجم الزمالك السابق، لاعبى القلعة البيضاء من الثقة الزائدة أمام فريق الرجاء المغربى، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته فى تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولى، حيث كان الفريق الأبيض قد فاز خارج الديار على الفريق المغربى بهدف نظيف، وقال يونس فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء كشفت عن أسلوب رائع من باتشيكو وقدرته على إغلاق المساحات التى يجيد الفريق المغربى اللعب فيها، وكان هناك ذكاء فى التعامل مع جميع المواقف سواء الدفاعية أو الهجومية.

واصل: مباراة العودة صعبة جداً ومعقدة، ويجب أن يتم التعامل معه بنفس الطريقة دون الاستهتار بالخصم، وهذا ما ظهر فى مباراة الاسماعيلى بعد احتفاظ باتشيكو بالعناصر المؤثرة خارج المباراة للمشاركة أمام الرجاء بكامل جاهزيتهم.

واختتم: يجب على لاعبى الزمالك عدم الاستعجال وعدم تحويل المباراة إلى صراعات بدنية وعنيفة بعيداً عن الأداء الفنى وهذا ما يسعى إليه فرق شمال أفريقيا، بداية من جيل 84، و86 وصولاً إلى أوائل التسعينات هو من أفضل أجيال الزمالك لأنه أول جيل صعد لمنصات التتويج الأفريقية، والجيل الحالى يذكرنى بجيلى ويقدم أداء مشرف جداً.

ونجح الزمالك تحت قيادة باتشيكو في حصد 5 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وكان الفوز الأكبر الذى حققه الزمالك تحت قيادة البرتغالى، فى المباراة الأخيرة أمام الاسماعيلى فى ختام مسابقة الدورى العام حيث فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادة البرتغالى 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.