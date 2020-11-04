شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 30 نوفمبر موعدا لانطلاق دورى القسم الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تحديد يوم 30 نوفمبر الجارى موعدًا لانطلاق مباريات دورى القسم الثالث للموسم الجديد 2020/2021 .

وكشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية، انه يعقد اجتماعات مكثفة مع مسئولو المسابقات للانتهاء من جداول ومواعيد المباريات والملاعب التي تستضيف المواجهات ..حيث حرص جمال محمد على ، على التنسيق مع المناطق بضرورة إنطلاق المباريات فى توقيت واحد خاصة أن معظم الملاعب لا يوجد بها إضاءة.

يتكون القسم الثالث في الموسم الجديد من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني.

وقرر اتحاد الكرة الغاء الهبوط في القسمين الثانى والثالث هذا الموسم بعد ضغوط الأندية ومراعاة للظروف التي مرت بها الرياضة بسبب كورونا ، وتم تأجيل تطبيق دورى الممتاز في القسم الثانى خاصة مع عدم وجود رعاة للدورى .