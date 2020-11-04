شكرا لقرائتكم حسام البدري يقرر تأجيل ضم لاعبى الزمالك لمنتخب مصر إلى السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري منح لاعبي الزمالك الدوليين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، على أن ينتظمو في معسكر المنتخب يوم السبت المقبل استعدادًا لمباراتي توجو يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون ، من أجل إراحة لاعبي الزمالك بسبب تلاحم الموسم وعدم حصولهم على أي راحة أسوة بلاعبي الأهلي و بيراميدز المتواجدين في المعسكر.

يتواجد في معسكر المنتخب الأول حتى الآن13 لاعباً هم مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) ، على أن ينضم اليوم سداسي الأهلي وهم : محمد الشناوي و محمد هاني و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدي فتحي و محمد مجدي أفشة " الأهلي".

تسود حالة من القلق الشديد على الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، بسبب اضطرار الفراعنة للتدريب علي أحد ملاعب النجيل الصناعي في توجو يوم 15 نوفمبر الجاري قبل مواجهة المنتخبين يوم 17 من نفس الشهر بالعاصمة لومي، واضطر المنتخب للموافقة علي ملعب الترتان نظرًا لسوء أرضية الملاعب في توجو بما فيها ملعب المباراة وهو ما يهدد اللاعبين بالإصابات لذا فضل الجهاز الفني التدريب علي ملعب الترتان يوم ١٥ نوفمبر علي أن يكون المران الرئيسي والأخير يوم 16 على ملعب المباراة .

خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، مرانه الأول أمس الثلاثاء خلال معسكره المفتوح باستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادًا لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وايابًا يومي 14 و17 ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.