بطولة السعودية: اختبار جدي للهلال امام الاتفاق

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الرياض: يخوض الهلال اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على الاتفاق بعد غد الجمعة ضمن منافسات المرحلة الرابعة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم التي تنطلق الخميس بلقاء الوحدة مع الرائد.

وتتساوى أربعة فرق في الصدارة هي الفتح والهلال والشباب والفيصلي في الصدارة برصيد 7 نقاط متقدمة على ثلاثة فرق برصيد 6 نقاط بينها الاتفاق.

ويسعى الهلال إلى مواصلة نغمة الانتصارات في مواجهة الاتفاق لفض شراكة الصدارة على امل تعثر منافسيه، وابتعاد النصر الغريم التقليدي عن المنافسة مبكرا وتراجعه للمركز قبل الأخير بعد تلقيه ثلاث خسائر متتالية.

فيما يبحث الاتفاق عن استعادة توازنه سريعا وتعويض خسارته امام ابها في المرحلة الماضية وعدم الابتعاد عن مراكز المقدمة لاسيما بعد تحقيق انطلاقة قوية والفوز في اول مباراتين.

وكان الهلال فاز بصعوبة على العين الوافد الجديد، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام أبها ويفقد نقطتين قبل ان يحقق الفوز على ضمك 2-صفر.

ويملك الهلال نخبة من أبرز اللاعبين المحليين والأجانب فضلاً عن استعادة مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميس حاسته التهديفية باحراز هدفي الفوز الاخير امام ضمك، ليعتلي صدارة الهدافين بالشراكة مع ثمانية لاعبين آخرين.

في المقابل سيستفيد الاتفاق من عودة المهاجم محمد الكويكبي بعد تعافيه من الاصابة التي ابعدته عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم.

وحرص خالد العطوي مدرب الاتفاق على إخراج لاعبيه من آثار الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام أبها من خلال الاشادة بهم بقوله "لقد خاضوا مباراة رجولية رغم النقص منذ الدقائق الأولى، وادعوهم الى نسيان تلك الخسارة والتركيز على القادم والأهم".

وشدد العطوي على ضرورة الحضور الذهني والفني للفريق منذ صافرة البداية، مبينا "أن الشرود الذهني قد يؤدي إلى ضياع مجهودات الفريق خاصة وأن الفوارق شبه معدومة في دوري صعب وقوي كالدوري السعودي".

وكان الاتفاق قد تراجع للمركز الخامس متنازلا عن الصدارة للفتح، الذي احتل المركز الأول بفارق نقطة عن الاتفاق الذي يملك 6 نقاط.

في المقابل، يطمح الاتحاد لاستغلال الغيابات التي يعاني منها التعاون بسبب اصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا وحصد الفوز الثاني تواليا.

وبالرغم من غياب الحارس فواز القرني عن الاتحاد في مباراة التعاون الجمعة المقبل بسبب اصابته بكورونا الا انها لن تكون مؤثرة على الفريق بسبب اعتماد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على مواطنه مارسيلو غروهي في حراسة المرمى.

وظهر الاتحاد بشكل جيد امام الاهلي في ديربي جدة توجه بالفوز بهدفين نظيفين، كما ظهر دفاع الاتحاد بشكل متماسك للمرة الأولى منذ فترة طويلة بعد مشاركة الدولي المصري احمد حجازي القادم من وست بروميتش البيون الانكليزي.

وظهرت صلابة حجازي الدفاعية امام الاهلي لينال على اثرها اشادة النقاد والرياضيين بما قدمه من مستوى في اول مباراة يخوضها مع الاتحاد بعد ثلاثة أيام من وصولة الى جدة.

في المقابل يعاني التعاون من غيابات بالجملة بسبب تعرض 11 لاعبا في الفريق للاصابة بكورونا ابرزهم البرازيلي كاسيو إنغوس، ومواطنه إياغو سانتوس، والكاميروني لياندر تاوامبا، محمد أبو سبعان، إبراهيم الزبيدي، البوروندي سيدريك أميسي، أحمد عسيري، الاسترالي ميتشيل ديوك، والبرازيلي ساندرو مانويل، اضافة الى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ومساعده عبد الله عسيري.

ولاشك في ان هذه الاصابات ستزيد من صعوبة موقف التعاون امام الاتحاد المنتشي بفوزه الاخير في الدربي.

ويأمل النصر في ايقاف نزيف النقاط وتحقيق فوزه الأول في البطولة هذا الموسم، لكن رغبة النصر ستصطدم بالظروف التي يعاني منها الفريق والمتمثلة في الغيابات المتعددة التي ستشهدها صفوفه بسبب الاصابات او حالات كورونا في الفريق.

ويستضيف النصر فريق القادسية السبت المقبل في ختام مباريات المرحلة، لكن الفريق يعاني كثيرا على المستوى الفني حيث لم يظهر بمستواه حتى الآن رغم الصفقات الكبيرة التي تعاقدت معها ادارته في الانتقالات الصيفية.

وانضم الأرجنتيني غونزالو مارتينيز لقائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد، في النصر ليرتفع عدد المصابين الى 10.

وجاءت المسحة التي خضع لها مارتينيز امس إيجابية ليغيب على إثرها عن التدريبات والمباريات المقبلة.

وتضم قائمة المصابين بكورونا في النصر، المدرب البرتغالي روي فيتوريا، والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، وعبد الفتاح عسيري ووليد عبد الله، وعبد العزيز الدوسري، ويحيى الشهري، وخالد الغنام، وعبد الله الخيبري، وعايض القحطاني . لكن من المنتظر أن تشهد المباراة مشاركة بعض اللاعبين أمثال سلطان الغنام والبرازيلي مايكون بيريرا و المغربي نورالدين أمرابط وعبدالله مادو، الذين تغيبوا عن المباريات الماضية بداعي الإصابة.

وقال فيتوريا الذي سيغيب عن المباراة في تصريحات تلفزيونية "جميع الأندية تمر بظروف الغيابات وهو ليس عذرا ولكن سنعمل بثقة خاصة أننا لسنا الأسوأ على الرغم من خسارتنا ثلاث مباريات ولكن في المقابل وصلنا لنهائي كأس الملك، الآن سنعمل ونركز على عودة الفريق لوضعه الطبيعي خاصة أننا لا نزال في بداية الموسم".