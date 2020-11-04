مصدر لمصراوي: جلسة بين الخطيب وموسيماني لحسم ملف المعارين.. واستعدادات نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
كشف مصدر بالأهلي، تفاصيل الجلسة التي جمعت بين محمود الخطيب رئيس النادي وبيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر.
وعقد الخطيب جلسة مع موسمياني، اليوم الأربعاء، بحضور أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لمناقشة عدة ملفات.
وكشف المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، تفاصيل ما دار داخل الجلسة، حيث ناقش موسيماني العروض المقدمة لاستعارة بعض اللاعبين، بجانب حسم ملف المعارين أمثال ناصر ماهر، أكرم توفيق، محمد شريف وصلاح محسن، وما إذا كان هناك لاعبين آخرين يرغب المدرب الجنوب أفريقي عودتهم إلى صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.
كما أشار المصدر، إلى أن الجلسة تطرقت لمناقشة استعدادات الأهلي لخوض مباراة نهائي أفريقيا، حيث طلب موسيماني خوض مباراة ودية أو اثنين خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن الأهلي حجز بطاقة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري على ملعب ستاد برج العرب، وينتظر تحديد الفائز من مباراة الزمالك والرجاء (مساء اليوم الأربعاء) علمًا بأن الفريق الأبيض تفوق في مباراة الذهاب بهدف دون رد.
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