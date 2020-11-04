وكيله لمصراوي: جيرالدو لا يمانع البقاء للأهلي.. ولديه خيارين للرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد هشام بن صالح وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو دا كوستا أن اللاعب يفضًل العودة لناديه السابق أتليتيكو جويانايسي البرازيلي إذا قرر النادي الأهلي الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الحالية وذلك بسبب تواجد زوجته ونجله هناك.

وأضاف في تصريحات لمصراوي: "جيرالدو لا يمانع البقاء في الأهلي لكن إذا كان هناك رأي آخر لمسئولو النادي فإنه يريد أن يخرج معارا سواء لناديه البرازيلي السابق أو في أحد دوريات آسيا وحتي الآن لم يصل لنا عرضًا رسميا من أي فريق بشأنه".

وواصل : "اللاعب يركز مع الأهلي من أجل التتويج بالبطولة الإفريقية وعقب الانتهاء منها ستتضح كل الأمور بخصوص مستقبله لكن كما قلت هو من الآن يريد اللعب خارج مصر ولو علي سبيل الإعارة".

ويريد الأهلي التخلص من أحد لاعبيه الأجانب من أجل إفساح المجال امامه لقيد المدافع المغربي بدر بانون لاعب نادي الرجاء والذي وقع علي عقود رسمية وسيتم الإعلان عن الصفقة في غضون أيام قليلة.