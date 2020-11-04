وزير الرياضة يحضر مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤازرة فريق الزمالك في مباراته المصيرية اليوم ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.
ويحل الرجاء ضيفًا على الزمالك في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري الأبطال.
وقرر صبحي، حضور مباراة الزمالك والرجاء لدعم الفريق الأبيض الذي تفوق في مباراة الذهاب التي استضافها ملعب محمد الخامس وانتهت بنتيجة 1-0.
جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الزمالك والرجاء سيلتقي مع الأهلي في مباراة النهائي المقرر إقامتها على ملعب ستاد برج العرب في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
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