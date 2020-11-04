طارق السيد: لاعبو الزمالك قادرون على "تحجيم" الحكم.. وأخشى شيئًا واحدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه طارق السيد نجم الزمالك السابق، تحذيرًا إلى لاعبي الفريق الأبيض قبل مباراتهم أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الرجاء ضيفًا على الزمالك في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال السيد: "أشعر ببعض القلق بشأن مواجهة الزمالك أمام الرجاء رغم الفوز الذي حققه الأبيض في لقاء الذهاب (1-0)".

وأضاف: "كرة القدم ليس لها أمان، يجب على لاعبي الزمالك التركيز من أجل عبور تلك المواجهة، وأتمنى حسم الصعود ومواجهة الأهلي في مباراة النهائي".

وتابع: "حكم لقاء الذهاب كان جيدًا، ولكن فكرة وجود ماجيتي نداي في المغرب لمدة أسبوعين أمر مقلق جيدًا، لكن لاعبي الزمالك قادرين على تحجيمه".

وواصل: "أخشي البطاقات الصفراء، التي قد تهدد محمد أبوجبل، طارق حامد، مصطفى محمد".

وأكمل: "أتمنى أن يكون الزمالك كامل العدد في حالة العبور للمباراة النهائية، وأتمنى من لاعبي الفريق الابتعاد عن التفكير في الحكم، عليهم فقط التركيز في المستطيل الأخضر".

وأتم: "لو مرت الـ15 دقيقة الأولي من المباراة بسلام على الزمالك فسيخرج بنتيجة جيدة، عليى اللاعبين الابتعاد عن التوتر والعصبية في بداية اللقاء".

جدير بالذكر أن الزمالك حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي.