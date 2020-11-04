ممثلا اتحاد الكرة أحمد عبد الله ووليد العطار يحضران لقاء الزمالك والرجاء المغربي

يحضر د.احمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي الجبلاية مباراة الزمالك والرجاء مساء اليوم ممثلات عن الجبلاية . اليوم ممثلات عن الجبلاية . ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي في التاسعة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا . على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا . وفاز الزمالك في الذهاب بهدف دون رد سجله الدولي المغربي اشرف بن شرقي .

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