زي النهارده.. الزمالك يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب جيت الجزائري

في مثل هذا اليوم 4 نوفمبر 1984 نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على فريق جيت الجزائري بثلاثية دون رد في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا وحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائي .

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الجزائري على ملعبه

بثلاثية مقابل هدف، وهو ما منح الفارس الأبيض الأفضلية للتأهل حيث نجح في التسجيل خارج أرضه، بينما جيت لم يسجل في القاهرة .

وفي هذه النسخة من البطولة واجه الزمالك فريق شوتينج ستارز النيجيري بالنهائي الذي

كان يقام على مباراتين، وحقق عليه الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد ثم فاز في الإياب بنيجيريا بهدف نظيف .

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وكان الفريق الأبيض قد فاز ذهابًا بهدف نظيف على ملعب الفريق المغربي .

شاهد الفيديو ..