صفقة الأهلي المنتظرة .. سيرينو «خامس لاتيني» في صفوف العملاق القاهري

بات النادي الأهلي على بعد خطوات من حسم صفقة الأوروجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب إفريقي ، بعد إبداء اللاعب موافقته على عرض الأهلي ووصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة .

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الأحمر صفقة سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي حال نجاح إدارة الأهلي في ضم سيرينو ، فسيكون اللاعب صاحب الـ 29 عام ، هو اللاعب اللاتيني الخامس ، الذي ارتدى قميص النادي الأهلي .

وبالرغم من الشهرة الواسعة للاعبي كرة القدم المنتمين إلى قارة أمريكا الجنوبية وتمتعهم بالفنيات العالية ، إلا أن تجارب هؤلاء اللاعبين جميعاً مع الأهلي لم يكتب لها النجاح وخرج الجميع من الباب الخلفي بعد فشلهم في إثبات جدارتهم.

البرازيلي بينيو ..

في خطوة غير متوقعة فاجئ مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي ، جماهير الأحمر بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي بينيو موسم 2003 – 2004، والذي لم يقدم أي

شئ يذكر مع الأهلي ، ورحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2004.

الكولومبي كاستيلو ..

في الموسم الرياضي 2004 – 2005، أعلنت إدارة الأحمر إتمام تعاقدها مع رافائيل كاستيلو لاعب الوسط الكولومبي «قصير القامة» والذي يجيد اللعب بالقدم اليسرى، لكنه هو الآخر لم يقدم أي مردود إيجابي مع الفريق ، ورحل سريعاً عن الأهلي بعد تجربة قصيرة .

البرازيلي فاجنر ألفيس ..

وفي يناير من عام 2005، أعلن النادي الأهلي إتمام تعاقده مع المدافع البرازيلي فاجنر ألفيس صاحب الـ 32 عام ، في تجربة لم تدم لأكثر من موسم واحد ، بعد رحيله في انتقالات الصيف من العام ذاته ، وأعلن اللاعب بعدها اعتزاله كرة القدم.

البرازيلي فابيو جونيور ..

في فترة الانتقالات الصيفية من عام 2011، أعلنت إدارة

النادي الأهلي إتمام تعاقدها مع المهاجم البرازيلي فابيو جونيور ، في صفقة دارت حولها العديد من الاتهامات للبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي بالحصول على عمولات خاصة رفقة نجله وكيل اللاعب مقابل ضم جونيور إلى الأهلي .وفي مطلع فبراير من العام 2012 ، خاض جونيور اللقاء الأخير له بقميص الأهلي ، في مواجهة فريقه أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت لصالح الأخير بثلاثية لهدف، وتمكن جونيور حينها من تسجيل هدف الأهلي الوحيد بكرة رأسية، وتوقف النشاط الرياضي بعد هذه المباراة الشهيرة التي راح ضحيتها ما يقارب من 74 مشجع للنادي الأهلي.

وفي يناير من العام 2015 ، أعلن النادي الأهلي تعاقده مع اللاعب "الألماني الجنسية البرازيلي الأصل"..

هندريك قادماً من الاستقلال الإيراني في صفقة انتقال حر ، ولم تكتمل مسيرة لاعب الوسط مع الأهلي بسبب كثرة الإصابات ، ومعاناته من إصابة مزمنة سابقة ، ليضطر الأهلي إلى الاستغناء عن اللاعب في العام ذاته ، وتدخل بعدها إدارة الأحمر في صراع مع وكيله الذي طالب بالحصول على باقي قيمة تعاقد هندريك ، قبل أن يتوصل الأهلي إلى اتفاق مع اللاعب على تقسيط باقي مستحقاته حتى انتهاء الخلاف.