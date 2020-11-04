سلة الصيد تكتسح الترسانة ببطولة الجيزة

حقق فريق 14 سنة ناشئين بصيد إكتوبر لكرة السلة فوزا كبيرا على فريق الترسانة بنتيجة 40/8 ، فى المباراة التى اقيمت على ملعب وادى دجلة ضمن مسابقات منطقة الجيزة. مثل الفريق اللاعبين: حسين وليد – على محمد جابر – يحي تامر – كريم ايمن – زياد امير – مروان هانى – حمزه فاروق – مهاب مازن – يوسف وليد – مازن حجازى -يوسف فكرى – محمد اشرف – على الغمرى – سليم احمد. حجازى -يوسف فكرى – محمد اشرف – على الغمرى – سليم احمد. يضم الجهاز الفني و الإداري : المدير الفني الدكتور عادل رمضان، وأحمد عبد التواب مدرب الفريق، ومحمد موسى إدارى، الدكتورة شيماء مصطفى أخصائية الإصابات ،أحمد عطا خدمات معاونة.

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