الأمير رئيسًا لنادي إنبي وغرابة نائبًا.. والانتخابات 18 ديسمبر

صرح عصام زيدان عضو مجلس إدارة نادى إنبي والمتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي بان المجلس كلف، الأستاذ مصطفى الأمير أمين الصندوق ليقوم بأعمال رئيس النادي ومحمد غرابة بمنصب نائب الرئيس.

وقال زيدان بأن التكليف جاء لتسيير أعمال النادي خلال المرحلة المقبلة لحين انعقاد الجمعية العمومية للنادي والمقرر أقامتها يوم الجمعة 18 ديسمبر

المقبل.

وأضاف المتحدث باسم مجلس إدارة نادي إنبي بأنه سيتم خلال الجمعية العمومية، استعراض ومناقشة نتائج الاعمال والقوائم المالية عن السنة الماليه 2019/ 2020،وكذلك التصديق على محضر الجلسة السابقة.

كما سيتم التصويت علي المرشحين لمقعدين شاغرين رئيس النادي ونائبة وذلك بعد الاستقالة المقدمة

من المحاسب زكريا السيد نائب رئيس مجلس الادارة والمكلف بالقيام بأعمال رئيس النادي من قبل مجلس الإدارة الذي فوضه بالقيام باعمال رئيس النادي بعد بلوغ المهندس علاء خشب في أكتوبر من العام الماضي سن التقاعد.

وأضاف زيدان بان النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو ٢٠٪؜ من جملة عدد أعضاء الجمعية العمومية.

وشدد زيدان على أنه سيعلن في وقت لاحق موعد فتح باب القبول لطلبات الترشح لاستيفاء كل الإجراءات.