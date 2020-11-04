شباب سلة الصيد في نصف نهائي الجيزة

تأهل فريق كرة السلة بصيد الدقى للشباب مرحلة 18 سنة للدور قبل النهائى ببطولة منطقة الجيزة بعد تغلبه فى المباراة الختامية بالدور التمهيدى على نظيره بيجاسوس بنتيجة 47 – 39 ليتأهل الفريق للدور التالى بدون هزيمة فى جميع مبارياته.

تضم قائمة الفريق اللاعبين صلاح الدين حسن، يوسف بسام

شعبان، علي محمد حمدي، منير مصطفي عبد الحميد، محمد عبد الحميد الملا، زياد ياسر حافظ، عمر عماد محي، محمد باسم السيد، علي خالد محمد، عبد الرحمن حسين، علي اشرف لطفي، نور محمد الباجوري، محمد هشام عبد الغني، بلا وائل شامل، شهاب الدين شريف، محمود طارق شكري، إسماعيل محمد شلبايه، آسر تامر الكحكي، أحمد مجدي داود، عمر إيهاب محمد، محمد عمرو الأتربي، يوسف إيهاب، محمود هشام، يوسف وائل متولي، محمد هشام المكاوي.

يضم الجهاز الفنى والإداري وائل الطنانى مدير فنى، ماجد سلامة مدرب، على الخطيب مدير إدارى، خالد عاطف إدارى، دكتور سيد حسان أخصائى إصابات، مصطى على خدمات معاونة.