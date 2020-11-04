الإسماعيلي يدشن أكاديمية جديدة بالقاهرة

أنهى مجلس إدارة نادي الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجراءات الاتفاق مع شركة للاستثمار الرياضي وذلك من أجل تدشين أكاديمية جديدة للبراعم والناشئين بمحافظة القاهرة. هذا ومن المقرر أن تبدأ الأكاديمية عملها اعتبارا من غدا على أن يتم اتخاذ ملعب مركز شباب الساحل بشبرا مقرا لها . من غدا على أن يتم اتخاذ ملعب مركز شباب الساحل بشبرا مقرا لها . ويتطلع مسئولو الإسماعيلى لانتشار أكاديمياته وفروعه المعتمدة فى كافة انحاء الجمهورية من أجل استقطاب البراعم المميزين والعمل على ضمهم لصفوف قطاع الناشئين تمهيدا لاعادة الإسماعيلى لأهم مميزاته وهى اكتشاف المواهب المميزة منذ الصغر والعمل على ثقل موهبتها من أجل الدفاع عن قميص النادى الإسماعيلى فى المستقبل وتمثيل منتخب مصر بالشكل المشرف . الجمهورية من أجل استقطاب البراعم المميزين والعمل على ضمهم لصفوف قطاع الناشئين تمهيدا لاعادة الإسماعيلى لأهم مميزاته وهى اكتشاف المواهب المميزة منذ الصغر والعمل على ثقل موهبتها من أجل الدفاع عن قميص النادى الإسماعيلى فى المستقبل وتمثيل منتخب مصر بالشكل المشرف .

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