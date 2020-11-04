طارق السيد يحذر لاعبي الزمالك قبل مباراة الرجاء ويؤكد "كرة القدم ليس لها أمان"

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أنه قلق بشأن مواجهة الزمالك أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "هناك حالة قلق شديدة رغم الفوز الذي حققه الزمالك على الرجاء، لكن كرة القدم ليس لها أمان، يجب على لاعبي الزمالك أن

يكون لديهم حالة تركيز من أجل عبور تلك المواجهة، وأتمنى حسم الصعود ومواجهة الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري".

وأضاف: "حكم لقاء الذهاب كان جيدًا، ولكن فكرة وجود ماجيتي نداي في المغرب لمدة أسبوعين أمر مقلق جيدًا، لكن لاعبي الزمالك قادرين على تحجيمه، وأخشي فقط

من البطاقات الصفراء، وهو ما يهدد أبوجبل وطارق حامد ومصطفى محمد، وهو الأمر الذي يقلق الجماهير".

وواصل: "نتمنى أن يكون الزمالك كامل العدد في حالة العبور للمباراة النهائية، وأتمنى من لاعبي الفريق الابتعاد عن التفكير في الحكم، عليهم فقط التركيز في المستطيل الأخضر، واللاعبين قادرين على تسهيل المهمة بالضغط على المنافس".

وأكمل: "الزمالك لو عبر الـ15 دقيقة الأولى من المباراة، سيخرج بنتيجة جيدة، عليهم الابتعاد عن التوتر والعصبية في بداية اللقاء".