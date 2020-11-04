الأهلي يحول 575 ألف دولار للمدرب رينيه فايلر

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن إدارة الأهلي قامت بتحويل مكافآت رينيه فايلر المدير الفني السابق الخاصة بالفوز بالدوري.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي قامبتحويل 575 ألف دولار للمدرب السابق رينيه فايلر، مكافآت الفوز بالدوري".
وأضاف:" الأهلي قام بتحويل مكافأة شهرين راتب فايلر، بعد نهاية مسابقة الدوري بـ72ساعة".
وواصل:"كما قام الأهلي بتمديد عقد ميشيل ياكوناني مدرب حراس المرمى لمدة موسم، مع زيادة راتبه، بعدما نجح النادي في الإبقاء عليه، بعد قيامه بتطوير حراس مرمى الفريق".
وأكمل:"الأهلي خطف جوهرة من جهاز فايلر، وهو مدرب الحراس، بعد الطفرة الكبيرة على مستوى الحراس".
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