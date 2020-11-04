آرين روبين يتعافى من الإصابة ويقترب من العودة لصفوف جرونجين

لن يشارك الجناح الهولندي السابق آرين روبين في المباريات مع فريق جرونينجن الهولندي في الأسابيع المقبلة، وسيتدرب بشكل منفرد بدلًا من ذلك، في محاولة لتجهيزه للعب بشكل دائم مع الفريق.

وذكر جرونينجين اليوم الثلاثاء أن خوض روبين للتدريبات بشكل فردي طوال الشهر سيجعلهم يتفادون الأسئلة المستمرة بشأن حالة لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق.

وترك روبين 36/ عامًا/ فريق بايرن ميونخ العام الماضي وانضم للنادي الذي لعب له عندما كان صغيرًا لهذا الموسم. ولكنه شارك في مباراتين فقط مع الفريق من أصل سبع مباريات حتى الآن.

وقال روبين في بيان لناديه :”لن أنكر أن هذا محزن بعض الشيء في هذه اللحظة. كنت أتمنى المشاركة في مباريات أكثر ولكن بعد إصابات صغيرة وأوجاع متتالية لم يكن الواقع كما أردت”.

وأضاف :”كنت أتمنى المزيد والأفضل، ولكن هذا ليس منطقيًا، توقفت عن اللعب لمدة عام، لديك عمر محدد وتاريخ مع الإصابات“.

وأكد :”مازلت أتمنى الوصول لما أردت”، ولكنه أضاف أيضًا :”بدأنا هذا الأمر بدون ضمانات، من الممكن أن ألعب مباراة أو 20 أو عدم المشاركة في أي مباراة. في الوقت الحالي شاركت في مباراتين، ولم أكملهما للنهاية”.

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