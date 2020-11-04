لامبارد يُطمئن عشاق تشيلسي على بوليسيتش

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن الإصابة التي تعرض لها كريستيان بوليسيتش في عضلات الفخذ الخلفية ليست خطيرة لكن الجناح الأمريكي سيغيب عن مواجهة ضيفه ستاد رين في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

وأصيب بوليسيتش، الذي عاد للمنافسات في بداية اكتوبر الأول بعد غياب لمدة شهرين بسبب الإصابة، في عضلات الفخذ الخلفية خلال الإحماء لمباراة بيرنلي يوم السبت وحل تيمو فيرنر بدلًا منه في الجناح الأيسر في أنتصار تشيلسي 3-صفر على ملعب تيرف مور.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء “خضع كريستيان لفحص بالأشعة أمس أظهر إصابة طفيفة جدًا في عضلات الفخذ الخلفية.

“اتخذ القرار السليم بعدم محاولة خوض المباراة. سيعود قريبًا جدًا لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا”.

وقال لامبارد إن تشيلسي يتعامل بحذر مع حالة بوليسيتش حتى يتجنب إصابة طويلة أخرى.

وأضاف “نبحث عن أفضل طريقة للتعامل مع حالة بوليسيتش ونتمنى أن يتجنب الإصابات المتكررة.

“واجه هذا الأمر من قبل في مسيرته مع بوروسيا دورتموند أيضًا. نحاول تجهيزه بأفضل طريقة لأننا نعلم حجم موهبته”.

ويستضيف تشيلسي منافسه رين في ملعب ستامفورد بريدج في أول مواجهة بين الناديين ويأمل لامبارد في البناء على بدايته الخالية من الهزيمة في المجموعة الخامسة.

ولم يستقبل فريق المدرب لامبارد أي هدف حتى الآن في أوروبا هذا الموسم بعد تعادله بدون أهداف في المباراة الأولى أمام إشبيلية وفوزه 4-صفر على كراسنودار الأسبوع الماضي.

وأضاف لامبارد “الخروج بشباك نظيفة أمر رائع وهجوم الفريق يواصل تسجيل الأهداف ويشكل تهديدًا للمنافسين.. لكن لا يزال أمامنا المزيد من العمل”.

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