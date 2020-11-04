الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحقق مع إدارة لاتسيو

أطلق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقًا بشأن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد للاعبي لاتسيو قبل مباريات الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وأوضح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن التحقيقات بدأت الأسبوع الماضي بعد تفقد المسؤولون معسكر لاتسيو مرتين وأجروا محادثات مع رئيس النادي كلاوديو لوتيتو وطبيب الفريق إيفو بولتشيني.

وتردد أن تشيرو إيموبيلي هداف أوروبا في الموسم الماضي، كان من بين لاعبي لاتسيو الذين جاءت نتيجتهم إيجابية عقب خضوع اللاعبين لاختبارات الكشف عن كورونا الاسبوع الماضي بناء على طلب من اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا) وغاب بعدها عن مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن لاتسيو يوم السبت الماضي أن عددًا لم يتم تحديده من لاعبي الفريق تبين إصابتهم بالعدوى ودخلوا في العزل الطبي، في أنتظار نتائج الفحوص الأخرى.

وأوضح لاتسيو بعدها عدم وجود نتائج إيجابية للاختبارات التي جرت قبل ساعات من مواجهة تورينو في الدوري الإيطالي، حيث شارك تشيرو إيموبيلي من على مقاعد البدلاء ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4 .3/

وذكرت وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية اليوم الثلاثاء أن إيموبيلي لم يسافر مع لاتسيو إلى روسيا لمواجهة زينيت سان بطرسبيرج اليوم الأربعاء في دوري الأبطال.

وتحصل اتحاد الكرة على نتائج اختبارات لاعبي لاتسيو التي جرت قبل سفر إلى روسيا.

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