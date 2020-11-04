حالات كورونا اليوم | المصائب تنهال على النصر السعودي بإصابة مديره الفني

أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجريت لفريق النصر الأول للكشف عن فيروس كورونا، إصابة مدربه البرتغالي روي فيتوريا بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين في نادي العاصمة الى تسع حالات وهم بالأضافة إلى المدرب سبعة لاعبين وإداري.

وسيتولى مساعد فيتوريا، قيادة الفريق موقتًا خلال المباريات القادمة وتدريبات الفريق لحين تعافي المدرب من كورونا.

وخضع جميع لاعبي النصر لفحص فيروس كورونا، على أن يخضع الجميع لفحص ثان بعد غد الخميس طبقًا لأشتراطات الاتحاد السعودي الذي ألزم جميع الأندية بإجراء فحص الفيروس قبل 72 ساعة من مباريات الجولة الرابعة.

وتنتظر النصر مباراة مهمة السبت المقبل أمام القادسية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة بعض اللاعبين أمثال سلطان الغنام والبرازيلي مايكون بيريرا والمغربي نورالدين أمرابط وعبد المجيد الصليهم وعبد الله مادو الذين تغيبوا عن المباريات الماضية بداعي الإصابة.

أما المغربي عبدالرزاق حمدالله وخالد الغنام وعبدالفتاح عسيري وعبد الله الخيبري ووليد عبد الله وعبد العزيز الدوسري فيخضعون للحجر الصحي بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

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