حالات كورونا اليوم | مهاجم ليدز يونايتد “رودريجو” يلحق بركب المصابين

أعلن الدولي الإسباني رودريجو مهاجم ليدز يونايتد إصابته بفيروس كورونا بعد مخالطته لفرد مصاب بالعدوى في أسرته.
وغاب رودريجو عن تشكيلة ليدز أمس الإثنين التي خسرت 4-1 في الدوري الانجليزي الممتاز أمام ليستر سيتي لوجوده في العزل الذاتي بعد مخالطته لحالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19.
وأكد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا الآن إصابته بالعدوى وسيغيب عن مواجهة كريستال بالاس يوم السبت المقبل.
وقال رودريجو على إنستجرام “أنا وأسرتي بخير. نحن في صحة جيدة ونتحلى بالإيجابية”.
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