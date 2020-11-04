حالات كورونا اليوم | اشتباه في إصابة 7 لاعبين من مولودية الجزائر

قال نادي مولودية الجزائر المنافس بالدوري المحلي مساء الثلاثاء، إنه يشتبه في إصابة 7 من لاعبيه بفيروس كورونا.

وذكر النادي في بيان نشره على صفحته على موقع فيسبوك إنه سجل إصابة أحد اللاعبين بأعراض خفيفة بالفيروس، مؤكدًا أن الجهاز الطبي قرر إخضاع اللاعبين الثمانية لاختبارات ثانية صباح اليوم الأربعاء للتأكد من وضعهم الصحي واتخاذ تدابير أخرى، إذا استلزم الأمر.

وأكد مولودية الجزائر أن “هذا العارض الصحي لن يؤثر على السير الحسن للمعسكر الإعدادي الذي بداه الفريق يوم الاثنين”.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الجزائري في 28 نوفمبر الجاري.

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