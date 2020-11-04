شكرا لقرائتكم خبر عن براعم يد الزمالك يتفوقن علي الصيد في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت براعم فريق يد نادي الزمالك، ثلاث انتصارات متتالية في مباريات منطقة الجيزة وبطولة الجمهورية.
وتصدرت براعم اليد، بطولة منطقة الجيزة، بعد الفوز على فريق براعم نادي الجيزة، على ملعب نادي الترسانة.
وتصدر البراعم بطولة الجمهورية، بعد تحقيق فوزين متتاليين على نادي صيد أكتوبر، وجزيرة الورد، على ملاعب نادي الصيد، بمدينة 6 أكتوبر.
ويقود فريق براعم الزمالك، مواليد 2010، الكابتن هاني محمود «تريكة».
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