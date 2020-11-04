شكرا لقرائتكم خبر عن «شيكابالا» للاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء: «أفريقيا لينا يا رجالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حفز محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، زملائه اللاعبين قبل ساعات من مواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، المقرر إقامتها مساء اليوم بستاد القاهرة.

وقال شيكابالا للاعبين: «أفريقيا لينا يارجالة»، وطالبهم بضرورة الفوز على الرجاء لمواجهة الأهلي في نهائي البطولة وحسم اللقب السادس للأبيض في تاريخه.