شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: «هزرت مع طارق حامد عشان محدش يحسده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إن طارق حامد لاعب وسط الفريق من أقرب اللاعبين له لما يتمتع به من صفات وشخصية قوية داخل الملعب وخارجه ويمتلك موهبه قيادية دائمًا ما تصب في مصلحة القلعة البيضاء.

وأكد «مرتضى» أنه عندما داعب طارق حامد أثناء تهنئته بعيد ميلاد، الشهر الماضي، قائلًا إن «حامد» يحتفل بعيد ميلاده الـ٨٠ كان يقصد هذا الأمر لتفادي «تأثير العين والحسد» على طارق حامد، فيما تمني مزيدًا من التفوق والتميز للاعب.