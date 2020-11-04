شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة واحدة حسمت جميع مباريات الزمالك مع صافرة الحكم «نداي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مهمة إدارة مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي تحكيمياً للسنغالي ماجيتي نداي.
ويواجه الزمالك الليلة الأربعاء، فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بملعب القاهرة الدولي، حيث فاز أبناء ميت عقبة في الذهاب بالدار البيضاء بهدف دون رد.
ماجيتي نداي سبق وأن أدار مباراتين فقط للزمالك على مدار مشواره التحكيمي في بطولات الأندية الأفريقية.
المباراة الأولى كانت في مواجهة الزمالك بنصر حسين داي الجزائري بالمرحلة الأخيرة من مجموعات الكونفدرالية في النسخة الماضية 2018-2019 وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة وتأهل من خلالها بطل مصر لربع النهائي.
المباراة الثانية شهدت نفس التفاصيل فحسمها التعادل السلبي أيضاً ومنح بطل مصر التأهل لربع نهائي دوري الأبطال في النسخة الجارية، حيث التقى الزمالك بمازيمبي في القاهرة في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات.
وفي حالة تكرار نتيجة التعادل السلبي المعتادة لصافرة نداي مع الزمالك في لقاء الليلة أمام الرجاء المغربي يتأهل الفارس الأبيض لملاقاة الأهلي في النهائي القاري بالسابع والعشرين من نوفمبر الجاري.
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