شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: محمود علاء أرجل لاعب في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود علاء، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي، هو أفضل مدافع في مصر وعودته في مباراة الأبيض اليوم أمام الرجاء ستصنع الفارق مع الفريق.

ووصف منصور، علاء بأنه أرجل لاعب في مصر ومن أخلص لاعبي الزمالك لدرجة أنه تحامل على نفسه كثيرا وكثف من برنامجه العلاجي والتأهيلي من أجل اللحاق بالمباراة.