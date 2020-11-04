شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة «باتشيكو» للاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نصح البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، لاعبيه بعدم التفكير في مواجهة الأهلي خلال مواجهتهم للرجاء المغربي، الليلة، في نصف نهائي دوري الأبطال.

وطالب «باتشيكو» لاعبيه بالتركيز في تحقيق الفوز على ألرجاء في المباراة التي ستجمع الفريقين في إياب نصف نهائي دوري الابطال، المقرر اقامتها مساء اليوم بستاد القاهرة.