شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة القادسية.. النصر السعودي بلا مدرب بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا وسط لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، والجهازين الفني والإداري إلى 14 مصاباً، بعد أن داهم البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق ومساعده، إضافة إلى الأرجنتيني بيتي مارتنيز.

وكشفت جريدة «الرياضية» السعودية، عن إجراء الفريق المسحة الطبية طبقاً للبروتوكول الصحي، لتثبت إيجابية عينة فيتوريا ومارتنيز، إضافة إلى سيرجو كافيلو مساعد المدرب، وباسيل فالينتي طبيب الفريق، ولويس باشيرتي مسؤول التغذية، وعبدالمالك الحسيوني مسؤول العهدة.

وفي فترة سابقة أصاب الفيروس وليد عبدالله، وعبدالعزيز الدوسري، ويحيى الشهري، وخالد الغنام، وعبدالله الخيبري، وعبدالفتاح عسيري، وعايض القحطاني مدير الفريق، وبعدهم بفترة قصيرة أعلن عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق إصابته بالفيروس.

ويستضيف النصر نظيره القادسية الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة بدون رصيد بعد خسارته في ثلاث جولات على التوالي.