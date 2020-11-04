شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عثمان يرفض توصية اللجنة الفنية برحيل «ريكاردو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض إبراهيم عثمان، رئيس نادي الإسماعيلي، طلبًا من اللجنة الفنية بالدراويش برحيل البرازيلي ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالدراويش، بعد الصفقات المميزة التي يعقدها الدراويش خلال الفترة المقبلة وضرورة التعاقد مع مدرب أجنبي.

وعلمت «المصري اليوم» أن هناك عضوًا باللجنة الفنية بالنادي ليس مقتنعًا بالمدير الفني، لكن رئيس النادي طالبه بعدم فتح هذا الملف نهائيا لقناعته بمستوى المدرب البرازيلي.