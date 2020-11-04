شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤازر الزمالك في مواجهة الرجاء بنصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حضور مباراة نادي الزمالك أمام الرجاء المغربي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسبق وأن شهد صبحي، مباراة النادي الأهلي أمام الوداد المغربي، في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي يأتي في إطار حرص الوزير على مؤازرته لقطبي الكرة المصرية في مواجهاتهم الأفريقية.