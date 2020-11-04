شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام الرجاء المغربي المقررة اليوم في التاسعة مساء.
وقد يشهد التشكيل مفاجات بعودة ثنائي الدفاع محمود علاء ومحمود الونش للتشكيل الأساسي في مفاجاة سارة لجمهور الأبيض
وينتظر ان يخوض الأبيض اللقاء بتشكيل يضم:
محمد أبوجبل وحازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة وطارق حامد وساسي وإسلام جابر و«شيكابالا» وزيزو وبن شرقي ومصطفي محمد
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الوضع في مصر
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اصابات
107,925
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تعافي
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وفيات
6,291
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