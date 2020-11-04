شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلي يوافق على طلب «ريكاردو» بضم البرازيلي «فييرا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافقت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، على ضم اللاعب البرازيلي باتريك فييرا، الذي خضع للاختبارات خلال الفترة الماضية، واجتاز الاختبار الطبي. وحضر فييرا، بترشيح من مواطنه ريكاردو المدير الفني، للاعتماد عليه في مركز الوسط المهاجم، وينتظر أن تجتمع اللجنة الفنية مع المدير الفني لمناقشته في التقرير الفني الذي سلمه لإدارة النادي وأوصى فيه باستبعاد 19 لاعبا. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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