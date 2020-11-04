شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدشن أكاديمية جديدة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات الاتفاق مع شركة استثمار رياضي، وذلك من أجل تدشين أكاديمية جديدة للبراعم والناشئين بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن تبدأ الأكاديمية عملها اعتبارا من غدا، على أن يتم اتخاذ ملعب مركز شباب الساحل بشبرا مقرا لها.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلى لانتشار أكاديمياته وفروعه المعتمدة في كافة أنحاء الجمهورية من أجل استقطاب البراعم المميزين والعمل على ضمهم لصفوف قطاع الناشئين تمهيدا لإعادة الإسماعيلى لأهم مميزاته وهى اكتشاف المواهب المميزة منذ الصغر والعمل على ثقل موهبتها من أجل الدفاع عن قميص النادى الإسماعيلى في المستقبل وتمثيل منتخب مصر بالشكل المشرف.