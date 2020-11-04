شكرا لقرائتكم الرجاء يطالب الأهلي بتسديد قيمة صفقة بدر بانون "كاش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب نادي الرجاء المغربي من نظيره الأهلي تسديد قيمة صفقة بدر بانون مدافع الأول "كاش" ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن المفاوضات التى تمت على مدار الأيام الماضية بين الأهلي والنادي المغربي بشأن ضم الأول مدافع الأخير بدر بانون شهدت مُطالبة النادي المغربي من الأهلي تسديد قيمة الصفقة (مليوني دولار ) دُفعة واحدة وهو ما يبحثه الأهلي حالياً خاصة وأن المبلغ كبير ويزيد عن الـ31 مليون جنيه، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لتسديد قيمة الصفقة للنادي المغربي بعدما إنهى الأهلي الصفقة تقريباً.

ويخوض بدار بانون مباراة قوية مع فريقه الرجاء في التاسعة من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب أنتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف وسيلعب الفائز من موتاجهة اليوم مع الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري الأبطال.

على صعيد متصل ، كشف سعيد وهبى المتحدث الرسمى لنادى الرجاء ، عن حقيقة توقيع بدر بانون مدافع الفريق للأهلى، وهو الأمر الذى أكدته بعض التقارير المغربية خلال الساعات الأخيرة على هامش معسكر الفريق المغربى فى مصر لمواجهة الزمالك، وقال وهبى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: من قال أن بدر بانون وقع للأهلى طالما أننا لم نصدر تقرير رسمى فهو لاعب الرجاء وسيلعب معنا، ومستدعى من المنتخب المغربى للمباريات الدولية بعد ذلك وكل التركيز الآن على مباراة الزمالك، والموسم المقبل نتحدث عنه غداً.

واصل وهبى متحدثا عن اللقاء المرتقب أمام نادى الزمالك فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامته على استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة مساءً: الاستقبال كان فى المستوى من الزمالك، مثلما كان الاستقبال ملكياً فى الدار البيضاء، وعلاقة الحب متبادلة بين المغاربة والمصريين، الرجاء هو بطل الدورى المغربى، ولدينا احتجاج كبير على الحكم الكاميرونى فى المباراة الأخيرة أمام الزمالك الذى وقع فى أخطاء كارثية، وبعد ذلك تعرضنا لأزمة تفشى وباء كورونا بين 16 لاعباً.

واصل: طوينا الصفحات الماضية والآن نستعد لمباراة اليوم الفريق جاهز ولديه طموح وحماس، المباراة الأولى تؤكد تأهل الزمالك ولكن حتى الدقيقة الأخيرة لدينا طموح فى تأهل الرجاء لمواجهة الأهلى .

واختتم: القانون المغربى وبقرار وزارة الصحة منعنا من مغادرة المغرب بعد ظهور أول 14 حالة، وأرسلنا للاتحاد الأفريقى والمغربى، وأشكر رئيس الزمالك للاستجابة لقرار التأجيل، الأمر كان حالة طوارئ، ونسعى للتأهل من القاهرة.